ترامب عن المكالمة المسربة: لاقت استحسان الجميع وأطالب بكشف هوية من سربها

كتب- هاشم الفخرانى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن المكالمة الهاتفية المسربة مع الرئيس الأوكرانى، استمع إليها الغالبية من المواطنين بالولايات المتحدة.

وأضاف ترامب عبر تغريدة له على تويتر: لم أسمع أبدا أى شكاوى، والسبب هو أن المكالمة لاقت استحساناً من الجميع، ولم يكن الجمهوريون أكثر اتحادًا من أى وقت مضى، وأصبح تقييم موافقتى على الجمهوريين الآن 95٪.



ترامب

وأكد "ترامب"، إنه يود أن يزور الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى البيت الأبيض وتوقع قبول الزعيم الأوكرانى مثل هذه الدعوة.

وطالب ترامب، فى تغريده أخرى، لابد من الكشف عن الشخص الذى سرب المعلومات التى تتعلق بمكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكرانى زيلينسكى، قائلا: "اكشفوا عن مسرب المعلومات وأنهوا خدعة المساءلة بالتقصير".

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض قبل توجهه إلى نيويورك "أقول بالتأكيد إننى أوجه دعوة له، أحب أن يأتى إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك وأعتقد إنه يحب أن يأتي".

وأدى اتصال هاتفى جرى فى 25 يوليو طلب فيه ترامب من زيلينسكى التحقيق بشأن خصمه السياسى جو بايدن وأسرته إلى قيام الديمقراطيين فى مجلس النواب بتحقيق بشأن مساءلة ترامب.