ترامب: استطلاعات الرأى الداعمة لعزلى "مزيفة"

(أ ش أ)

أنكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجود استطلاعات للرأى تظهر دعمًا متزايدًا بين الأمريكيين من أجل عزله من منصبه، واصفًا إياها بـ"المزيفة".

وهاجم ترامب، فى تصريحاته للصحفيين بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لدى عودته من مدينة نيويورك، الكاشف عن قضية مكالمته الهاتفية سابقًا مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينكسى، التى أثارت التحقيق فى عزله من منصبه.

وقال ترامب: "مثير القضية أعطى تقرير غير دقيق للغاية، وكما تعلمون، فإن بعض وسائل الإعلام نشرت معلومات بشأن شخص قالوا إنه مبلغ عن المخالفة، ولا أعلم إذا كانت صحيحة أم لا".