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البيت الأبيض ينتقد قرار محكمة اتحادية بحظر تقنين الرعاية الصحية للمهاجرين

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:00 م
البيت الأبيض ينتقد قرار محكمة اتحادية بحظر تقنين الرعاية الصحية للمهاجرين البيت الأبيض وترامب
(أ ش أ)

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انتقد البيت الأبيض، اليوم الأحد، القرار الذى اتخذته محكمة اتحادية مؤخرًا، الذى يوقف مؤقتا السياسة الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى تتطلب من المهاجرين الذين يرغبون فى الحصول على تأشيرات الحصول على تأمين صحى أو إثبات قدرتهم على دفع تكاليف الرعاية الصحية.

وقالت ستيفانى جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان لها: "إننا نختلف تماما مع قرار المحكمة الذى ينص على فرض أمر قضائى على جميع أنحاء البلاد ضد سياسة الرئيس دون حتى منح الحكومة فرصة لتقديم دفاع مكتوب".

وأضافت: "أن القرار القضائى يلغى سياسة الرئيس بشأن مسألة أعطاه الكونجرس السلطة بشأنها، فمن الخطأ والظلم أن يحبط قاضى محكمة قرارات الرئيس التى تحمى نظام الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة بشكل أفضل وتحول دون معاناة دافعى الضرائب من العواقب الوخيمة الناجمة عن الضغط الهائل على نظام الرعاية الصحية بسبب دعم من يسعون للحصول على التأشيرات"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ستقدم دفاعها فى المحكمة.

وكان البيت الأبيض، أصدر الشهر الماضى إعلانًا يقول فيه إن المهاجرين الباحثين عن التأشيرات سيحتاجون للحصول على تأمين صحى حتى لا "يُثقل كاهل" نظام الرعاية الصحية الأمريكى، وتعرضت هذه السياسة، التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، لانتقادات من المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين قالوا إنها تستهدف المهاجرين ذوى الدخل المنخفض.

 

 

 


البيت الابيض

الولايات المتحدة

امريكا

المهاجرين

ترامب

دونالد ترامب

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