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تأجيل محاكمة 8 محامين بجنايات المنصورة لجلسة 3 فبراير المقبل للمرافعة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:59 م
تأجيل محاكمة 8 محامين بجنايات المنصورة لجلسة 3 فبراير المقبل للمرافعة محكمة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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قرر المستشار أحمد عبد الرحمن رئيس الدائرة الحادية عشر بجنايات المنصورة، تأجيل نظر قضية وجلسة محاكمة 8 من محامين الدقهلية، المتهمين بالاعتداء على عضو النيابة العامة ببلقاس والتجمهر أمام مكتبه واحتجازه، والتى وقعت أحداثها عام 2016، إلى جلسة 3 من فبراير من العام المقبل. 

وذلك تنفيذا لطلب سامح عاشور نقيب المحامين والذى طلب التأجيل فى نظر القضية للمرافعة والإستعداد.

وقد شهدت الجلسة حضور عدد كبير من أعضاء النقابة العامة بالقاهرة، وأعضاء نقابة المحامين بالدقهلية، وجمع غفير من المحامين.

وأكد عاشور فى تصريح صحفى، بأن تلك الأحداث هى وقائع فردية، ونتعامل معه بالحكمة وإحتواء للموقف، للحفاظ على جميع الأطراف، وأضاف نقيب المحامين بأن علاقة المحامين بالقضاة والشرطة هى علاقة وطيدة، فهم جناحى العدالة.

يذكر بأن قرر المحامى العام بأحالة قضية إعتداء 8 من المحامين على عضو النيابة ببلقاس، إلى محكمة الجنايات، فى شهر مايو الماضى.


الدقهلية

نقيب المحامين

جنايات المنصورة

محاكمة 8 محامين بالمنصورة

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