بشرة خير.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى جنوب خليج السويس

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركة باسيفيك اويل لميتد وشركة زد إن بى فى أل تى دى، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب رأس العش بجنوب خليج السويس.



وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من وزير البترول، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، فإن منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس، طرحت ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2014، وتقدمت كل من شركة (باسفيك أويل لميتد) وهى شركة مؤسسة ومسجلة طبقًا لقوانين جمهورية سيشل، وشركة ( زد إن بى فى أل تى دي) وهى شركة مؤسسة ومسجلة طبقًا لقوانين جمهورية روسيا الاتحادية، بعرض لهذه المنطقة منافساً لعرض أخر، وجرت الموافقة عليه من اللجان المختصة بشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وذلك لتميزه فنياً ومالياً.



ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تضمن العرض حصول شركة جنوب الوادى على منحة توقيع تقدر بـ2 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 68 مليون دولار، وحفر عدد 5 آبار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 28%، كما يتراوح نصيب شركة جنوب الوادى من زيت الربح بين (78% و84%) وغاز الربح بين (78% و83%).



وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه جرى الاتفاق بين شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة المذكورة على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتصام الإنتاج.



ويتضمن مشروع القانون، مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، وتنص الأولى على أنه يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركة باسيفيك أويل لمتد، وشركة زد إن بى فى أل تى دى، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس.