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بسبب هدية من بائعة فى محطة وقود.. سائق يتحول إلى مليونير بكندا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:52 م
بسبب هدية من بائعة فى محطة وقود.. سائق يتحول إلى مليونير بكندا السائق مع بائعة محطة الوقود
كتب محمد تهامى زكى

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فى مفاجئة كبرى بالنسبة له ولأسرته، ربح السائق تشينموى ديب روى، مبلغ مليون دولار كندى، بعد فوزه فى مسابقة يانصيب بكندا.

ووفقا لوسائل إعلام كندية، فقد أهدت بائعة فى محطة وقود، السائق روى، بطاقة يانصيب فورية ربحت مليون دولار كندى، بعد أن اضطر للتوقف والتزود بالوقود فى مدينة ساسكاتون الكندية، وقام بشراء بطاقة يانصيب، وحصل على بطاقة أخرى كهدية من المحطة.

وأشارت وسائل الإعلام، أن البطاقة الأولى التى اشتراها ربحت مبلغ 10 دولارات كندية، بينما ربحت البطاقة الأخرى التى أهدتها له البائعة مبلغ مليون دولار كندى.

السائق مع بائعة الوقود
السائق مع بائعة محطة الوقود

من جانبه، أعرب روى عن سعادته لربح هذا المبلغ، قائلا: "قالت لى الموظفة عندما فحصت التذكرة الرابحة أنه ليس بإمكانى دفع مثل هذا المبلغ"، ثم صرخت: "لقد ربحت مليون دولار كندى يارجل" فقلت لها بهدوء "بتتكلمى جادة؟".

وأضاف روى: "ذهبت إلى المنزل على الفور، ودعوت أسرتى إلى اجتماع عائلى، وأخبرتهم جميعًا بالدخول إلى غرفة المعيشة، وأخبرتهم أن اليوم حدث شيئا هاما، لقد راجعت اليوم تذكرة اليانصيب وفزت بمليون دولار".

وأكد روى، أنه سيستخدم هذا المال لتسديد ديونه ودفع الفواتير والادخار لتعليم أبنائه، مشددا على أنه لا ينوى ترك وظيفته على الإطلاق، قائلا: "أشعر بتحسن عندما أعمل، أريد أن يكون لدي شيء لأفعله".

 


كندا

اليانصيب

مسابقات اليانصيب

محطة وقود

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