اليوم.. إعلان الكشوف المبدئية لمرشحى انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات

كتب محمد صبحى

تعلن الجامعات الحكومية، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب ، على أن يتم تلقى وفحص الطعون يوم الإثنين 4 نوفمبر، وتُعلن يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين.

وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم التالى مباشرة، لإعلان الكشوف النهائية على أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الأحد 10 نوفمبر، والإعادة في اليوم التالى بالكليات.

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‏وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتُختتم إنتخابات الطلاب بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.

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