السكة الحديد تنظم دورة لتأهيل 120 متدربا لتدريب العاملين على التعامل مع الجمهور

كتب رضا حبيشى

تنطلق اليوم الأحد دورة تدريبية تنظمها هيئة السكة الحديد لـ 120 متدرب من كافة مناطق السكة الحديد لتأهيليهم على فنون التعامل مع الجمهور وإدارة المواقف الطارئة، وتستمر الدورة حتى يوم الأربعاء المقبل، بحيث يتولى المتدربين تدريب كافة العاملين المتعاملين مع الجمهور على حسن معاملة الجمهور.

ويشارك فى الدورة 20 متدرب من مناطق السكة الحديد الـ6 بواقع 5 متدربين من طائفة نظّار المحطات و5 متدربين من طائفة الكمسارية و5 متدربين من طائفة صرافى التذاكر و5 متدربين من طائفة مضيفى القطارات، حيث تم ترشيح المتدربين من رؤساء قطاعات البنية الأساسية والمسافات الطويلة والمسافات القصيرة.