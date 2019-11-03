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السكة الحديد تنظم دورة لتأهيل 120 متدربا لتدريب العاملين على التعامل مع الجمهور

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:19 ص
السكة الحديد تنظم دورة لتأهيل 120 متدربا لتدريب العاملين على التعامل مع الجمهور المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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تنطلق اليوم الأحد دورة تدريبية تنظمها هيئة السكة الحديد لـ 120 متدرب من كافة مناطق السكة الحديد لتأهيليهم على فنون التعامل مع الجمهور وإدارة المواقف الطارئة، وتستمر الدورة حتى يوم الأربعاء المقبل، بحيث يتولى المتدربين تدريب كافة العاملين المتعاملين مع الجمهور على حسن معاملة الجمهور.

ويشارك فى الدورة 20 متدرب من مناطق السكة الحديد الـ6 بواقع 5 متدربين من طائفة نظّار المحطات و5 متدربين من طائفة الكمسارية و5 متدربين من طائفة صرافى التذاكر و5 متدربين من طائفة مضيفى القطارات، حيث تم ترشيح المتدربين من رؤساء قطاعات البنية الأساسية والمسافات الطويلة والمسافات القصيرة.

 


السكة الحديد

عمال السكة الحديد

حوادث القطارات

حادث قطار الاسكندرية

هيئة السكة الحديد

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