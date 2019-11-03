الرئيس يوجه بالإطلاق التجريبى للتأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء والأقصر

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع إجراءات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد.

ووجه الرئيس بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر بدءًا من شهر مارس 2020.

كما اطلع الرئيس علي الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي شملت حتي الان 286 ألف مواطن بتكلفة اجمالية ١,٩ مليار جنيه، ويوجه سيادته بالاستمرار في إجراء الجراحات مع إضافة تخصصات دقيقة أخرى.