الدفاع الروسية: مسلحون موالون لتركيا استهدفوا قافلة عسكرية أمريكية بسوريا

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعرض قافلة عسكرية للقوات الأمريكية شمال شرقى سوريا، لاستهداف من أراض تسيطر عليها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان، أنها حصلت على معلومات عبر قناة فض الاشتباكات مع الجانب الأمريكى، تفيد باستهداف قافلة عسكريين أمريكيين، كانت تسير فى طريق "إم 4" باتجاه الحدود مع العراق، على بعد 6 كم غربى بلدة تل تمر.

وأوضحت الوزارة أن القصف نفذ من أراض يسيطر عليها مسلحون موالون لتركيا من الجيش الوطنى السورى، مشددة على أن الحادث لم يسفر عن إصابات.