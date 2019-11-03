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الجهاز المركزى للمحاسبات يشدد على أهمية استغلال شركة النصر للتعدين لأصولها

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:00 ص
الجهاز المركزى للمحاسبات يشدد على أهمية استغلال شركة النصر للتعدين لأصولها شركة النصر للتعدين
كتب عبد الحليم سالم

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كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، أن شركة النصر للتعدين، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية لم تستغل العديد من الأصول سواء معدات تم شراؤها أو مصنع جديد تم انشاؤه.

وذكر التقرير - حصل اليوم السابع على نسخه منه - إنه يتعين الاستفادة من المعدات الجديدة التى تم شراؤها وتبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه.

كما أكد التقرير على أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية من إعادة تشغيل مصنع الغسيل بشرق النيل لاسيما فى ضوء قيام الشركة بشراء قطع غيار ومهمات بالأمر المباشر لزوم إعادة تشغيل المصنع .

وأوضح التقرير أن الشركة اشترت مهمات بنحو مليون جنيه، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لأحواض الغسيل 31.3 مليون جنيه .

من جانبها أفادت الشركة ، إنه فيما يتعلق بالمعدات سيتم الاستفادة منها علاوة على مخاطبة الشركة النمساوية المنشاة لمصنع الغسيل لإمكانية تطويره ورفع مستوى التحاليل بنسبة لا تقل عن 8%.

وأضافت الشركة أنه تم إحالة الملف للشؤن القانونية بالشركة للتحقيق.

 


الجهاز المركزى للمحاسبات

قطاع الاعمال العام

شركة النصر للتعدين

القابضة المعدنية

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