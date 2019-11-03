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"الجنح" تنتظر عاطلا لمحاكمته بسرقة شقة جارته فى الشرابية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:00 ص
"الجنح" تنتظر عاطلا لمحاكمته بسرقة شقة جارته فى الشرابية سرقة شقة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة

سرقة

25 ألف جنيه من شقة .

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغا من"ماريا. ف"،  45 سنة، مديرة إدارة بشركة أدوية بسرقة 25 ألف جنيه، 2 هاتف محمول من الشقة سكنها والكائنة بالطابق الثالث، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر فى شباك المنور الخاص بالشقة وتحرر المحضر رقم 7431 جنح الشرابية لسنة 2019 .

وبإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، توصل رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة "هاني . ع" ، 42 عاطل ومقيم بالطابق الرابع فى نفس العقار الذى تقيم فيه المجنى عليها.

وبإعداد الأكمنة فى أماكن تردد المتهم ألقت قوة من مباحث القسم القبض عليه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب"التسلق وكسر الشباك ".

وبإرشاده ضبط رجال المباحث 19.800 جنيه، 2 هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة، وأقر بإنفاق باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

الشرابية

سرقة شقة فى الشرابية

سرقة

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