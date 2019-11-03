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البرلمان يضع خطة للرد على مغالطات الخارج بلجنة الشئون الخارجية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:00 ص
البرلمان يضع خطة للرد على مغالطات الخارج بلجنة الشئون الخارجية مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

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قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة أطر التحرك الخارجى للجنة مع الشركاء الدوليين، فى ضوء الفهم غير الصحيح للبعض وترويج المغالطات، بحضور أعضاء اللجنة.

يأتى ذلك فى ضوء اللقاء الذى استقبل خلاله كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمكتبه بمقر مجلس النواب، الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسى بسفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وكان النائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، قد أكد أن أهمية الاجتماع تأتى لفتح مناقشة واسعة على المستوى الداخلى، حول أفضل أطر للتعامل مع بعض المواقف والبيانات والتقارير الصادرة عن بعض الجهات الدولية تجاه الأوضاع فى مصر، والتى تحمل العديد من المغالطات المقصودة أحياناً للاستهداف السياسى، وأحياناً تكون عن جهل بحقيقة المجريات فى مصر.


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اليوم السابع بلس

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