البابا تواضروس يصل كنيسة الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي

سارة علام

وصل قداسة البابا تواضروس منذ قليل كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي، للقاء شباب الحرفيين من قطاع جنوب القاهرة والذي يضم ايبارشيتي حلوان والمعادي إلى جانب قطاع كنائس مصر القديمة.

وبدأت عقب وصول قداسة البابا صلاة العشية التي شارك فيها من أحبار الكنيسة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات

ويشارك في اللقاء ما يزيد عن 1200 من الشباب والشابات من الحرفيين.