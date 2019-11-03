البابا تواضروس: نهضة الدول تبدأ من الحرفيين.. والأعمال الكبيرة تبدأ بالصغيرة

سارة علام

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى أن نهضة الدول تبدأ من الحرفيين، وأشار إلى أن أعمال الحرفيين كلها بداية عمل قوى فى نهضة مصر، وأن دائما الأعمال الكبيرة تبدأ بالأعمال الصغيرة.

جاء ذلك خلال لقائه بشباب الحرفيين بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادى، والذى حضره ١٢٠٠ من شباب الحرفيين من الجنسين من إيبارشيتى حلوان المعادى إلى جانب قطاع كنائس مصر القديمة.

وقال قداسة البابا فى كلمته:

أكلمك اليوم:

١- عن نفسك:

الله عندما خلق الإنسان أعطاه ثلاث أشياء يفتخر بهم وسط الكائنات الحية:

- عقل تفكر به فى كل المجالات.

- يد بأصابعها الخمسة تشترك مع عقلك فى الابداع.

- قلب موجود بداخلك لا يعرفه غير الله وأنت.

(العقل + اليد + القلب)هم كيانك.

٢- عن كنيستك:

تشحن عقلك دائمًا بالإنجيل الذى يجعله يفكر بطريقة صحيحة فما يملأ فكرك هو كلمة ربنا.

اشحن نفسك بالمذبح وقبل التناول، سر الاعتراف الذى يعطيك الصحة الروحية.

٣- فى البيت:

الكتاب المقدس مع القراءات الروحية وسير القديسين

الصلاة التى تقدس المكان مثل الأجبية والترانيم والتسابيح والصلاه السهمية. فيكون بيتك مقدسا، كلمة الله حية وفعالة وهى أقوى مربى لحياة الإنسان.