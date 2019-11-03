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الأوقاف: ترجمنا 14 كتابا فى عام ونبث الخطبة بـ18 لغة لنشر الوسطية عالميًا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:41 م
الأوقاف: ترجمنا 14 كتابا فى عام ونبث الخطبة بـ18 لغة لنشر الوسطية عالميًا وزارة الاوقاف ارشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الأوقاف، أن المجلس العلمي التابع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يضم قامات علمية ووطنية كبيرة، مما كان له أثر طيّب في إحداث حراك فكري وثقافي، لا سيما وأن النتاج الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في العام الماضي في مجال النشر كان نتاجًا عظيمًا، حيث تم نشر (17)مؤلفًا جديدًا، كما تم إعادة طبع (38) مؤلفا آخر .

وأشارت الى جهودها في الترجمة لتصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام لدى الغير، حيث بلغ عدد الكتب المترجمة في العام الماضي “14” كتابًا، ولم يقف الأمر على ترجمة الكتب فحسب بل تعدى إلى خطبة الجمعة التي تترجم إلى “18” لغة أسبوعيًّا مقروءة ومسموعة ومرئية ، مما كان له أثر واسع في نشر هذا الفكر الوسطي المستنير في العالم كله.

وقالت الأوقاف، فى بيان لها، نتحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعب ، ومن الاستنارة الفردية إلى استنارة جماعية عامة تتجاوز حدود المحلية إلى العالمية ؛ لتحقق ما تتطلبه دقة المرحلة ، وإعداد الإمام إعدادًا متميزًا وتزويده بمهارات التحدث في وسائل الإعلام المختلفة ، ليحقق كل هذا انطلاقة جديدة ، بل وغير مسبوقة تهدف إلى نقلة نوعية وتميز شامل في قضايا تجديد الخطاب الديني .

وثمن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الازهر، جهود وزارة الأوقاف الدعوية والمجتمعية ، وتفانيه في العمل، مقدمًا له الشكر على إنجازات المجلس الأعلى العلمية التي لا يماري فيها أحد فهذا أمر مشاهد في المكتبات العلمية ، مضيفًا فضيلته أننا ينبغي أن نضاعف من العمل حتى يمكن تحويل الاستنارة الفردية إلى استنارة جماعية ، وتحويل ثقافة النخبة إلى ثقافة شعب ، ودعم هذا المشروع الحضاري الذي يتبناه معالي وزير الأوقاف .


وزارة الاوقاف

نشر القيم

مواجهة التطرف

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