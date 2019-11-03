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اعرف إزاى تستخدم سخان المياه الكهربائى من غير ما يؤثر على الفاتورة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:15 ص
اعرف إزاى تستخدم سخان المياه الكهربائى من غير ما يؤثر على الفاتورة ازاى تستخدم سخان المياه الكهربائى من غير ما يؤثر على الفاتورة
كتب أسامة عبد الحميد

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مع بداية انخفاض درجات الحرارة والبدء الفعلى لفصل الشتاء، نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض الإرشادات عن كيفية التحكم فى استهلاك السخان الكهربائى بدون تأثير على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء فى 7 خطوات وهى كالتالى:

1- ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

3- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة، و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

5- يفضل أن تكون المسافة بين السخان والصنبور "الحنفية" أقل من 10 أمتار.

6- تفريغ ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان، وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

7- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة "بطاقة كفاءة الطاقة".


فصل الشتاء

الكهرباء

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فاتورة الكهرباء

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توفير استهلاك الكهرباء

اليوم السابع بلس

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