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اعرف إزاى تحارب الكسل فى 5 خطوات بس

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 ص
اعرف إزاى تحارب الكسل فى 5 خطوات بس قلة النشاط - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الكسل وقلة النشاط من المشاكل التى تؤثر على الحياة وتعرضك للأمراض والسمنة المفرطة، لذلك ينصح دائما بتجديد النشاط واتباع نظام غذائى خال من الدهون، ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض الطرق للتخلص من الكسل وهى:

1: ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين، حيث إنها تساعد على تجديد النشاط والطاقة وتحافظ على استقرار نسبة السكر فى الدم، ومنها "البيض، التونة، الزبادى".

2: الاهتمام بتناول المكسرات مثل "اللوز، الكاجو، البندق، السودانى"، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، كما انها تساعد على التركيز.

3: ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، فتعتبر الرياضة من الأنشطة التى تساعد مد الجسم بالنشاط والحيوية ومحاربة الكسل، كما أنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب والتوتر.

4: النوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات مع تجنب السهر، فالسهر قد يسبب الكسل وقلة النشاط فى اليوم التالى.

5: عدم تناول أى أدوية إلا تحت أشراف الطبيب، فهناك بعض الاثار الجانبية للأدوية التى تسبب الكسل وقلة النشاط.


الكسل

قلة النشاط

المكسرات

تمارين رياضية

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