اعرف إزاى تبقى نشيطا فى شغلك لو بتحس بالكسل والنوم

كتب بيتر إبراهيم

الملايين منا لديهم وظائف تتطلب منا الجلوس على مكاتب، وترتبط العديد من المخاطر الصحية بالجلوس لفترات طويلة - ولكن كيف نبقى نشطين في مكان العمل؟

أثبتت الأبحاث أن الجلوس لفترة طويلة يرتبط بالسمنة والسكري من النوع الثاني وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalNewsToday".

وقد يؤدي الجلوس المفرط أيضًا إلى إبطاء عملية الأيض ، مما يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم والسكر في الدم ، وكذلك تحطيم الدهون في الجسم.

ووجدت إحدى الدراسات أن ممارسة 30 دقيقة فقط من النشاط كل 5 أيام أسبوعيًا - سواء كان الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ركوب الدراجات في العمل أو الذهاب في نزهة في وقت الغداء - يمكن أن يقلل الوفيات حول العالم بمعدل واحد من بين كل 12 حالة.

خمس نصائح مهمة لمساعدتك على البقاء نشيطًا في يوم عملك، وتشمل:



1. المشي في العمل

اعتمادًا على مكان عملك حاول تبديل طريقة الوصول إلى العمل ومنه، فاترك السيارة في المنزل وركوب الدراجة أو المشي بدلاً من ذلك.

2. الوقوف بانتظام

شيء بسيط مثل الوقوف بين الحين والآخر أثناء العمل يمكن أن يساعد في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس لفترة طويلة.

3. كثرة التنقل

الصعود على الدرج بدلاً من المصعد يعزز الصحة في يوم العمل.

4. إعادة هندسة بيئة العمل

دمج النشاط البدني في يوم العمل الخاص بك له فوائد صحية عديدة ، ويقلل من غياب العمل ، ويعزز القدرات المعرفية ، والمزاج ، والإنتاجية.

5. خذ استراحة الغداء بعيداً عن المكتب

بدلاً من تناول الغداء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء فحص هاتفك الذكي والرد على رسائل البريد الإلكتروني ، خذ قسطًا من الراحة وافعل شيئًا مختلفاً، وقم بغلق الهاتف وتناول الوجبة فى مطعم بعيد عن العمل لزيادة الحركة.