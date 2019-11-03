سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

إيقاف 78 شخصا بين مهربين ومهاجرين والكشف عن مخبأ للأسلحة بالجزائر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:03 ص
إيقاف 78 شخصا بين مهربين ومهاجرين والكشف عن مخبأ للأسلحة بالجزائر الجيش الجزائرى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوقفت وحدات مشتركة من الجيش والجمارك وحرس السواحل فى الجزائر 78 شخصًا بين مهربين ومهاجرين فى عمليات متفرقة بعدة مدن جزائرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية فى ثلاث بيانات متفرقة أنه تم إيقاف 24 مهربًا بمدن ورقلة وبرج باجى مختار وتمنراست وتندوف وأم البواقى وبسكرة ، وصادرت منهم ثمانية أجهزة للكشف عن المعادن وكمية كبيرة من مادة النحاس، و 8 مولدات كهربائية، و 11 مطرقة ضغط.

 

وأضافت أن عناصر من حرس السواحل أوقفوا 54 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بشواطئ مدن وهران ومستغانم والبيض وإدرار وهم يستعدون للتوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

 

وأشارت أن عناصر من الجيش كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة بالحدود الجنوبية بإدرار يحتوى على رشاشين ثقلين عيار 12.7 ملم، و مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، وثلاث بنادق تكرارية، وبندقية من نوع MAS-36 ، وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمينوف، وست ماسورات لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم، وماسورتين لرشاشين ثقيلين عيار 14.5 و23 ملم، إلى جانب ثلاث قذائف صاروخية، و12 قذيفة هاون عيار 82 ملم، وكمية من الذخيرة لأسلحة متنوعة.


الجزائر

الجيش الجزائرى

مهاجرين

جنسيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة الانتخابات فى الجزائر تعلن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 ص

الجزائر تدين بشدة هجوم إرهابيا ضد الجيش المالى خلف 54 قتيلا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:00 ص

الجزائريون يحيون ذكرى ثورة الأول من نوفمبر وسط ترقب للانتخابات الرئاسية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:01 م

إفريقيا × أسبوع.. مقتل 10 أشخاص فى هجوم دموى لمسلحين مجهولين على قاعدة عسكرية بالنيجر.. مصرع 42 شخصا إثر انهيار أرضى فى الكاميرون.. رئيس غينيا بيساو يعزل الحكومة.. و22 يتقدمون بأوراق الترشح لرئاسة الجزائر

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاتى بيرى تنشر صورا جديدة أمام الأهرامات: هذه هى الحياة

كاتى بيرى تنشر صورا جديدة أمام الأهرامات: هذه هى الحياة

فيديو معلوماتى.. طرق وقاية طلاب المدارس من عدوى الالتهاب السحائى

فيديو معلوماتى.. طرق وقاية طلاب المدارس من عدوى الالتهاب السحائى

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

متى يكون الالتهاب السحائى مميتا؟.. تعرف على مواطن الخطر

متى يكون الالتهاب السحائى مميتا؟.. تعرف على مواطن الخطر

إغراءات الأندية الأوروبية تطارد حارس الأهلى فى الشتاء

إغراءات الأندية الأوروبية تطارد حارس الأهلى فى الشتاء

كيف تصدى عمالقة التكنولوجيا لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الحروب

كيف تصدى عمالقة التكنولوجيا لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الحروب

إيقاف استقبال دفعات جديدة للدراسة بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل

إيقاف استقبال دفعات جديدة للدراسة بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تعرف على عقوبة إجبار شخص على الانضمام لجماعة إرهابية أو منعه من تركها

تعرف على عقوبة إجبار شخص على الانضمام لجماعة إرهابية أو منعه من تركها

توتنهام يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون

توتنهام يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

بيع ملابس أوليفيا نيوتون جون فى فيلم "جريس" بـ 405700 دولار

بيع ملابس أوليفيا نيوتون جون فى فيلم "جريس" بـ 405700 دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة