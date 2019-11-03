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إصابة 5 عمال فى انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى ببلبيس الشرقية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:16 م
إصابة 5 عمال فى انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى ببلبيس الشرقية انقلاب سيارة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب 5 عمال، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائرى الإقليمى بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى بدائرة المركز، وإصابة 5 عمال بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وحالتهم خطرة.

 تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الشرقية

بلبيس

الطريق الاقليمي

مستشفي بلبيس

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