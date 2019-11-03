إزالة التعديات من حرم "الطابية الحمراء" الأثرية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت منطقة اثار الإسكندرية والساحل الشمالي، عن إزالة التعدى الواقع علي حرم موقع الطابية الحمراء التي تقع بالكيلو 25 طريق اسكندريه رشيد والمتمثل في وضع لافتة ضخمة في حرم الطابية الأثرية والمسجلة بالفرار رقم 155 لسنة 1988 م.

وأوضح محمد متولي مدير عام أثار الإسكندريه والساحل الشمالي ، فى تصريحات صحفية له ، أن مفتشي اثار شرق الإسكندرية رصدوا التعدي و قامت المنطقة الأثرية بالتنسيق مع الشركة التى وضعت اللافتة لإزالتها علي الفور، حيث أن الأرض التي وضع عليها اللافتة تقع في حرم الطابية الحمراء الأثرية.

و قال محمد متولي مدير عام اثار الإسكندرية والساحل الشمالي إن تاريخ الطابية يعود لعصر محمد علي باشا في بداية القرن 19 الميلادي وتعتبر الطابية الحمراء أحد الطوابي التي تحمي سواحل الشواطئ المصرية وقد سميت الطابية الحمراء بهذا الاسم نظرا لوجود كمية كبيرة من الشقف الحمراء بها.

و أكد محمد متولى أن منطقة أثار الإسكندرية تحرص على إزالة كافة التعديات على حرم المناطق الأثرية بالإسكندرية ، حيث تم إزالة التعديات عن منطقة أبو مينا الأثرية و التعديات على ساحة قلعة قايتباى، و تعديات طاحونة المندرة الأثرية، مؤكدا أنه يتم رصد أى تعدى من قبل المنطقة الأثرية و التنسيق مع الجهات المعنية لإزالتها فورا حماية للأثر و تطبيقا للقانون.