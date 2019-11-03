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إذا كنت مريض ارتفاع ضغط الدم.. تعرف علي نصائح الأطباء لحياة صحية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:00 ص
إذا كنت مريض ارتفاع ضغط الدم.. تعرف علي نصائح الأطباء لحياة صحية ارتفاع ضغط الدم - ارشيفية
فاطمة ياسر

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ارتفاع نسبة ضغط الدم يعد من الأمراض المصاب بها الكثيرون، ويعد إهمال علاج هذا المرض من الأسباب التي تزيد فرص الوفاة المفاجأة، فعند الذهاب للطبيب والتأكد من الإصابة يقوم الطبيب بإعطائك العديد من النصائح لتجنب ارتفاع نسبته، وذلك وفقا لموقع "healthline". 
 
هل تعلم أن إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم يعد من الأمور المسببة للكثير من المشاكل في الصحة،  كالجلطات والساكتات الدماغية، والوفاة المفاجأة، ولذا عليك القيام بإتباع هذه النصائح للحفاظ علي صحتك والحد من التعرض للمضاعفات. 
 
 
 في بداية الأمر يجب علي مريض ارتفاع ضغط الدم القيام بالالتزام بالأدوية التي تساعد في تنظيم نسبته، والحد من تعرضه للارتفاع، مع ضرورة  قياس نسبة الضغط باستمرار لمعرفة نسبته في الدم، والحد من ارتفاعه بشتي الطرق. 
 
من أهم النصائح التي يجب القيام بها  تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والأملاح، لأنها تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة ضغط الدم.
 
ومن أهم النصائح التي يجب القيام بها للحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم هي الإكثار من تناول الماء لأنها تساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، وتجديد خلايا الجسم.
 

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الضغط

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نصائح طبية

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