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كيف تساعد الرياضة فى علاج ارتفاع ضغط الدم؟

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 08:00 م
كيف تساعد الرياضة فى علاج ارتفاع ضغط الدم؟ ارتفاع ضغط الدم
كتبت فاطمة خليل

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ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التى تصيب كثيرا من الناس، وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم لمدة طويلة إلى إتلاف وتضييق الشرايين وتمزقها، مما يحد من تدفق الدم، مما قد يؤدي إلى مشاكل أخرى متعلقة بالقلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية، لذا فإن الأدوية المنتظمة هي أفضل طريقة للتحكم في مستوى ضغط الدم ويمكن أيضاً للرياضة أن تساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن التمرينات الرياضية لا تؤدي فقط إلى خفض مستوى ضغط الدم لديك بشكل طبيعي، ولكن يمكنها أيضًا تنشيطك والمساعدة في إدارة مستوى التوتر لديك.

وأوضحت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام عندما تعاني من ارتفاع ضغط الدم ليس بالأمر السيء على الإطلاق، حيث تساعد بعض التمارين مثل: تمارين الكارديو ومنها ركوب الدراجات، الجرى، المشى السريع،  في خفض مستوى ضغط الدم لديك وتجعل قلبك أقوى وتزيد من ضخ الدم إلى القلب  .

وقال الدكتور سونيل واني ، استشاري أمراض القلب أن "الرياضة طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بدون أدوية، مضيفاً أنه غالباً ما يُنصح الشباب الذين يعانون من مشكلة ارتفاع ضغط الدم بالحفاظ على النشاط والحيوية.

ممارسة الرياضة وارتفاع ضغط الدم
ممارسة الرياضة وارتفاع ضغط الدم

وأضاف أنه إذا كان ضغط دم الشخص تحت السيطرة، فإن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعد في خفضه أكثر، كما سوف يساعد على إدارة مستويات الكوليسترول في الدم والأمراض الأخرى.

وحذر من ممارسة التمارين المكثفة عندما يكون ضغط الدم مرتفعًا جدًا، حيث يمكن أن يسبب مشاكل مثل النزيف من الأنف وضيق التنفس وفي الحالات القصوى، قد يؤدي أيضًا إلى أي نوبة قلبية.

وأشار أن ارتفاع ضغط الدم في حد ذاته ليس مشكلة، ولكن إذا كان مصحوبًا بأمراض القلب، فيمكن أن يكون ذلك مصدر قلق ويجب على الشخص ألا يفعل أي شيء جديد دون استشارة الطبيب.

والنشاط البدني المنتظم يجعل قلبك أقوى، سيكون القلب الأقوى قادرًا على ضخ المزيد من الدم بأقل جهد ، مما سيؤدي في النهاية إلى خفض ضغط الدم.

يمكن أن تساعد المحافظة على النشاط أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، وهو طريقة أخرى للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

المشي والجري مفيدان في تقليل ارتفاع ضغط الدم، ولكن يجب أن تكون حذراً بعض الشيء عند أداء تمارين القوة في صالة الألعاب الرياضية، حيث قد يكون رفع الأثقال ضارًا بشكل طفيف بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.


علاج ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم

علاج ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم المرتفع

فوائد الرياضة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

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