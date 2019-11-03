سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

إجراء عاجل من النيابة العامة السعودية بحق مقيم عربى عنَّف ابنه جسدياً

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:04 م
إجراء عاجل من النيابة العامة السعودية بحق مقيم عربى عنَّف ابنه جسدياً النيابة العامة فى السعودية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة فى المملكة العربية السعودية، تحريك الدعوى الجزائية ضد مقيم عربى عنَّفَ طفله جسديًا، وذلك بعد أن انتشار فيديو لهذا الطفل عبر العديد من صفحات السوشيال ميديا.

وجاء فى بيان النيابة السعودية: "تابعت وحدة الرصد فى النيابة العامة بالمملكة مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية فى إحدى مناطق المملكة، وتعرُّض الطفل للعنف والإيذاء من قِبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية فى جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرُّض لعنف جسدي".

وأضافت: "عقب التأكد من صحة المقطع تم تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة استنادًا للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من لمقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانى، والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن".

وتؤكّد النيابة العامة فى هذا الصدد على تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع وفقًا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

وتصدر هاشتاج العديد من صفحات السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية، للتضامن مع الطفل بعد تعرضه للتعذيب.

Capture

 

السعودية

اخبار السعودية

النيابة العامة فى السعودية

تعذيب طفل سورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة السعودية تطرح 514 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين والخريجات

الخميس، 31 أكتوبر 2019 05:03 ص

مجلة سيدتى: النيابة العامة السعودية تأمر بالقبض على منتقبة أخلت بأداب الذوق العام

الأحد، 27 أكتوبر 2019 10:31 م

النيابة العامة السعودية تستدعى مغرداً متهماً بكتابة محتوى معلوماتى يمس النظام العام

الأحد، 20 أكتوبر 2019 03:00 ص

النيابة العامة السعودية تكشف حقيقة تغريدات تويتر عن "قطار الحرمين"

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 01:47 م

النيابة العامة السعودية تحذر من جمع التبرعات خلال موسم الحج

الإثنين، 05 أغسطس 2019 04:53 م

النيابة العامة السعودية: السجن والغرامة فى جرائم التصوير بالهاتف والتشهير

السبت، 22 يونيو 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة