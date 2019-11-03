فيديو معلوماتى.. طرق وقاية طلاب المدارس من عدوى الالتهاب السحائى

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبل وقاية تلاميذ المدارس من عدوى الالتهاب السحائى منعا لانتشار المرض بين الطلاب ما دفعها إلى إصدار سلسلة من التحذيرات للطلاب فى المدارس.

"اليوم السابع" يستعرض فيديو معلوماتى حول طرق وقاية طلاب المدارس من عدوى الالتهاب السحائى.

1- الابتعاد عن مصدر العدوى والإقلال من المخالطة المباشرة للمرضى.

2- تجنب الزحام داخل المنشآت التعليمية المختلفة.

3- يجب تهوية الفصول جيدا مع الحرص على نظافتها.

4- استعمال الكنس المرطب منعا لإثارة الغبار الناقل للميكروبات.

5- الالتزام ببرنامج التطعيمات الذى تنفذه وزارة الصحة.

6- الحرص على تطعيم السنة الأولى من المراحل التعليمية "حضانة، ابتدائى، إعدادى، أولى ثانوى" بطعم الالتهاب السحائى الثنائى.

7- تناول الجرعات الوقائية من عقار الريفامبسين.











