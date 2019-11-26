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"نقطة المياة بتفرق".. غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الكنسية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 09:47 م
"نقطة المياة بتفرق".. غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الكنسية قداسة البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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صدر عدد جديد من مجلة الكرازة يحمل غلافه صورة لقداسة البابا تواضروس الثانى وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع لجلوس قداسته على كرسى القديس مامرقس الرسول ، ويزخر العدد بملف خاص وتذكارى حول فكر وعطاء البابا.
 
وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تحت عنوان "نقطة المياة بتفرق" حيث تكلم عن تاريخ المياه عبر رحلة فى أسفار الكتاب المقدس ثم أستعرض خمسة تحديات تواجه مصر فى هذا الملف:
 
١- زيادة عدد السكان.
 
٢- محدودية الموارد المائية.
 
٣- التغيرات المناخية.
 
٤- الاستخدام المفرط للمياه.
 
٥- التلوث البيئى.
 
وشدد قداسة البابا نحو المسئولية الجماعية تجاه المياه واستخدامها إذ أنها:
 
١- المياة "وزنة حياة" ينبغى الحفاظ عليها بكل وسيلة.
٢- المياة تحتاج إلى ترشيد كامل ، وهذا واجب أخلاقى ودينى.
٣- المياه النظيفة ضرورية للصحة ولا يجب تلويث مصادرها.
 
كما أكد البابا على التوعية الدائمة والمستمرة فى كل خدمات واجتماعات الكنيسة وسائر أنشطتها بهذه المسئولية من أجل حاضرنا ومستقبلنا ، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى العديد من الإرشادات التى من شأنها أن تؤدي إلى ترشيد وتوفير المياه.
 
وأوضح  البابا أهمية ثقافة "وفره المياه" فى أن تصل إلى الصغار والكبار بكل بيت وذلك من خلال حملات التوعية والشعار الذى ترفعه كل الجهات المسئولة عن المياه بمصر أن " نقطة الميه تفرق".
 
وفى ختام حديثه لفت البابا إلى أننا فى الكنيسة نصلى دائمًا طلبة خاصة بالمياه "أوشية المياه" لكى يباركها الله.
 
أما عن المقالات فكتب الأنبا باخوميوس بعنوان " الله.. وأجنحة النسور " متأملا في كلمات الله لشعبه في (خر ١٩: ٣-٨) " وأنا حملتكم علي أجنحة النسور وجئت بكم إلي".
 
من جهة أخرى تحدث نيافة الأنبا بنيامين عن أهمية ونتائج "الصلاة الفردية" متخذها في ذات الوقت عنوانًا لمقاله.
 
واستكمل الأنبا موسي عرضه لمصادر المشاكل الاسرية بحديثه عن الغيرة تحت عنوان "أولاً: المصادر الشخصية".
 
وفي سياق متصل،  جاء مقال  الأنبا تكلا بعنوان" الإدانة" موضحًا أسبابها وطرق علاجها.
 
يذكر أن مجلة الكرازة ، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
 

الكنيسة

الكرازة

مجلة الكرازة

البابا تواضروس

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