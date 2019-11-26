محافظ مطروح يستعرض المشروعات الخدمية بمدينة السلوم

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، خلال لقائه مع أهالي السلوم، عادل منصور رئيس المدينة وعدد مديرى من الأجهزة التنفيذية وعمد ومشايخ المدينة، أنه تم دعم القطاعات التنموية والخدمية المختلفة بمدينة السلوم خلال الخطة المالية للعام الجاري 2019 /2020 في العديد من القطاعات.

و استعرض المحافظ بعض الأعمال، من بينها إدراج رصف ١٠ كيلومتر، بتكلفة 10 مليون جنيه من خطة المحافظة ورصف 6 كم طرق تنموية، بتكلفة 5 ملايين جنيه للتجمعات الصحراوية، ضمن خطة جهاز التعمير الساحل الشمالى الغربى.

كما تم إدراج حفر 147 بئر، خلال هذا العام لأهالي السلوم، من خلال خطط المحافظة وجهات أخرى ، وفي إطار العمل على الارتقاء بمنظومة التعليم، فتم توسعة مدرسة السلوم الابتدائية بإنشاء 19 فصلا وإدراج إنشاء مدرسة أولاد سالم والحران، مع إحلال وتجديد مدرسة بقبق ضمن خطة ٢٠٢٠/٢٠٢١ ودراسة تخصيص مدرسة للفتيات احتراما العادات والتقاليد المجتمعية كما وجه محافظ مطروح، لشركة الكهرباء بسرعة مد كابل الكهرباء لمستشفى السلوم بعد إعادة الشيء لأصله.

كما أجرى اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمدينة السلوم، في للوقوف علي المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين

وافتتح محافظ مطروح الوحدة المحلية الجديدة بقرية بقبق، لتقديم الخدمات لأهالي القرية، ووجه بتمهيد الطريق، مع عمل لافتات ولوحات إرشادية بالوحدة، للتيسير في تقديم الخدمات للمواطنين.

كما افتتح محطة تحلية المياه بالقرية بطاقة 100 متر مكعب في اليوم، لتوفير مياه الشرب الأهالي وذلك من خلال تحلية مياه بئر عميق، على عمق 70 متر، مع دراسة توسعة المحطة وحفر بئر آخر، وجارى إقامة سور حول المحطة.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، أن المحطة جاهزة التشغيل التجريبي وبدء ضخ المياه للأهالي.

وتفقد محافظ مطروح خلال زيارته لمدينة السلوم محطة تحلية مياه البحر، حيث أوضح رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، أن المحطة تعمل بطاقة 3500 متر مكعب يوميا ،وجارى زيادة طاقتها ال 4000 متر ، لخدمة أهالي المدينة والإعداد لافتتاحها خلال العيد القومي المحافظة، مع دراسة توستعها إلى 10 ألاف متر، بعد عامين، لاستيعاب الزيادة السكانية.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير وتوسعة الشارع الرئيسي بمدخل مدينة السلوم لمسافة 1,5كم، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، مع عمل البلدورات والأرصفة، وتوسعة الرصيف الملاصق للمدرسة، ومراجعة أعمال الإنارة وتوصيلات الكهرباء وعمل لاند سكيب وتسوية نهاية الشارع، بالإضافة إلى دهان سور مدرسة السادات الإعدادية.

وافتتح اللواء مجدى الغرابلي، إدارة السلوم الاجتماعية الجديدة، للعمل علي تيسير الخدمات الاجتماعية لأهالي السلوم.

وأوضح فتحى الجمل مدير التضامن الإجتماعى بمطروح، أن المبنى الجديد مقام على مساحة 260 متر بتكلفة مليون و 250 ألف جنيه، كمرحلة أولى مع استكمال المرحلة الثانية بتكلفة مليون و 500 ألأف جنيه.

كما أكد على دعم الأندية الرياضية بالسلوم بالإضافة إلى افتتاح الملعب القانونى بعد تنجيله وإقامة ملعب خماسي وتطوير مركز شباب السلوم ومدرجاته.