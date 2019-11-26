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لماذا يرفض الأطفال ارتداء سترات شتاء؟.. إعرف الأسباب

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:30 م
لماذا يرفض الأطفال ارتداء سترات شتاء؟.. إعرف الأسباب أرشيفية
وكالات

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في الوقت الذي يشعر فيه البالغون بعدم الراحة سريعاً بدون ستراتهم في الطقس البارد، إلا أن الأطفال غالباً ما يركضون ويمرحون غير مبالين على ما يبدو ببرودة الجو، فهل لديهم قدرة أكبر على تحمل درجات الحرارة المنخفضة؟

وفقا لما نشره موقع الرؤية الاماراتى، يقول رئيس مؤسسة باول فلشزيج لأبحاث المخ فى جامعة لايبتسج بألمانيا الطبيب مارتن جرونفالد «الأطفال يشعرون بالبرد ويتعرقون أيضاً، ولكن عندما يلعبون يكونون في غاية الانشغال فلا ينتبهون.

ويضيف: «يكون انتباههم موجهاً للعالم الخارجى في مغامرتهم الطفولية، ولا يوجد محل لتصور حالة أجسادهم».

وذكر أن الأطفال أكثر نشاطاً بدنياً بشكل عام من البالغين، ويؤدي النشاط العضلي إلى تدفئة الجسم الصغير بشكل أسرع من الجسم الكبير.

ولفت مارتن جرونفالد إلى أن الأطفال في حال إحساسهم بالبرد سيعبرون عن ذلك، ناصحاً الآباء والأمهات بإبقاء قبعة وسترة في المتناول دائماً، لأنه حين ينتهي الأطفال من اللعب سيتحول انتباههم أكثر إلى إحساس جسمهم بدرجة الحرارة.  


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الشتاء

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