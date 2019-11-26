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فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:23 م
فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه جانب من مزاد الخيول
كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى

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شهد مزاد الخيول الذى تنظمه وزارة الزراعة بمحطة الزهراء للخيول العربية لـ 27 حصان ما بين ذكور وإناث تراوحت أعمارهم بين عام ونصف، حتى عشرين عامًا، يجرى عليهم  المزاد من أكبر 5 عائلات للخيول، بيع الفرسة دولامة بـ 819  ألف جنيه، لتكون بذلك السعر هى أغلى الخيول التى تم بيعها بالمزاد ، وتعد الفرسة "دولامه" من أغلى وأندر سلالات الخيول العربية، حيث تمتنى لعائلة "عبيه"  وتاريخ ميلادها 2 يناير 2017.
 
وشهد المزاد توافد العديد من عشاق الخيل، وأصحاب المزارع الخاصة، حيث تسلموا كراسة الشروط وقائمة بأسماء الخيول وأنسابها وأصلها ودفع التأمين الخاص بالمزاد ، كما شهد المزاد عرض لكل حصان أمام الحاضرين، واستعراض سلالته وتاريخ العائلة .
 
وضم المزاد 27 حصان، من عائلات معروفة للخيول العربية الأصيلة وهم "هدبان، كحيلة، دهمه، صقلاوى، عبيان، عبيه"، وأسمائهم " مرشدى، ومباهى، وسلوام، و ابسم، وسمسم، ووهايب، وحجى، وجهادى، وبهجات، وضامن، وضابى، وشمس النهار، و رئيس، ومنير الدين، وعفيه، ووسيم، وواعد، وكحل العين، وأبو المحاسن، ووافق، وخلود ، و توم، واليس، وشايب، وترجسيان، وناروز، ودولامه".
 
وأكدت  الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء الخيول العربية،  أن المزاد يقام لبيع خيول فائض المحطة، مؤكدة أن هذا المزاد يحظى باهتمام خاص من جانب محبى الخيول العربية فى مصر ويستعد لها أصحاب المزارع الخاصة، الطامحين فى ضم سلالات جديدة من خيول الزهراء إلى خيولهم، من محطة الزهراء الخيول التى تعد  إحدى أكبر مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة بالشرق الأوسط .
 
وقالت رضوان ، إن المحطة تستقبل، العديد من عشاق الخيل، وأصحاب المزارع الخاصة، لحضور المزاد الذى تقيمه مرتين على الأقل سنويًا، لبيع فائض إنتاجها من الخيول العربية، والبالغ عددها داخل المزرعة 500 حصان ومهر.
 
الفرسة دولامة (2)
 
الفرسة دولامة (1)

 


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اليوم السابع بلس

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