فيديو..الإعلام الحربى للجيش الليبى يكشف تفاصيل الحظر الجوى بالمنطقة الغربية

كتب: أحمد جمعة

كشفت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى تفاصيل الحظر الجوى الذى قرر الجيش فرضه على المنطقة الغربية.



وبثت شعبة الإعلام الحربى مقطع فيديو توضيحى يبين المنطقة المحظورة التى تبدأ من منطقة القرة بوللي امتدادا إلى الكلية الجوية للبنات، ومنها إلى منطقة الماية القريبة من مدينة الزاوية، وجنوباً إلى الرابطة قرب غريان مروراً بجنوب ترهونة.



وأوضحت شعبة الإعلام الحربى ، أنه يُستثنى فى هذه المنطقة الحمراء مطار معيتيقة على أن تطلب أي طائرة أخرى إذن مسبق فى حال رغِبت بدخول المجال المحظور.



وشددت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى على أن القيادة العامة للجيش ومنذ انطلاق العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس في شهر أبريل الماضي تؤكد أن حربها ضد الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة وتسعى لأن ألا تكون هذه الحرب ثقلاً وحملاً على المواطن الليبى.