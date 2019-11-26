فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى النيابة الإدارية

فُتح منذ قليل، باب الترشح لانتخابات نادى مستشارى النيابة الادارية وتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى، والذى سيستمر لمدة سبعة أيام تنتهى بتاريخ 3 ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن يتم تلقى طلبات الترشح من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 21 فبراير المقبل.

يذكر أن انتخابات مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية هى انتخابات تجديد كلى، على خمسة عشر مقعدا بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية للنادى.

والمقاعد الـ15 التى ستجرى عليها الانتخابات هى: مقعد الرئيس بالإضافة إلى مقعد المستشارين المكتمل عطائهم، وعدد خمسة مقاعد للمستشارين، وثلاثة مقاعد لرؤساء النيابة وثلاثة مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة ومقعدين لوكلاء النيابة.

فيما أكدت مصادر قضائية عدم خوض المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى للانتخابات بالدورة القادمة بعد أن تولى رئاسة مجلس إدارة النادى

لدورتين متتاليتين.