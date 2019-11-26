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ضبط 8 عناصر إجرامية فى أسوان بحوزتهم مخدرات وأسلحة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 06:43 م
ضبط 8 عناصر إجرامية فى أسوان بحوزتهم مخدرات وأسلحة حبس - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، من ضبط 8 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان ، وبحوزتهم  كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية   تم التحفظ علي المتهمين ، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم  فى الواقعة ،حيث تمكن رجال المباحث  بأسوان من ضبط 8 متهمين  بترويج المواد المخدرة  .

و أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 12,500 ) كيلو جرام و1650 قرص مخدر ،و4 أسلحة بيضاء ،تم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية  المضبوطة  ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة

من ناحية أخري  وفي مجال تنفيذ الأحكام  شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام  ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان وتضمنت الجهود ضبط 3 محكوم عليهم  بأحكام جنايات عليهم  وضبط   802  هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

 


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امن اسوان

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