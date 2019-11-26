ضبط 8 عناصر إجرامية فى أسوان بحوزتهم مخدرات وأسلحة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، من ضبط 8 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان ، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية تم التحفظ علي المتهمين ، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة ،حيث تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 8 متهمين بترويج المواد المخدرة .

و أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 12,500 ) كيلو جرام و1650 قرص مخدر ،و4 أسلحة بيضاء ،تم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة

من ناحية أخري وفي مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان وتضمنت الجهود ضبط 3 محكوم عليهم بأحكام جنايات عليهم وضبط 802 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.