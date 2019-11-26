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رئيس جامعة كفر الشيخ: تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 09:19 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية رئيس الجامعة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، على تفعيل بنك المعرفة بإنشاء حسابات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والاستفادة من الدوريات والكتب والمراجع، مشيرا إلى ضرورة تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية ورفعها على بنك المعرفة.

وأضاف دسوقى، أن مجلس الجامعة اعتمد تشكيل المجلس التنسيقى للمستشفيات الجامعية برئاسة عميد كلية الطب وعضوية عمداء كليات القطاع الطبى كما اعتمد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ولائحتها.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الاختبارات الإلكترونية والالتزام بالمعايير العالمية لإعداد بنوك الأسئلة لإجراء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الصحى بالجامعة وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والاختبارات فى مصر ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية خصوصا خريجى كليات المجموعة الطبية ليواكب خريجى الجامعات العالمية.

كما وجه بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات المادية والبشرية بمشروع الاختبارات الإلكترونية المعرفية بالجامعة لتطبيق المنظومة الجديدة التى أعلنها المجلس الأعلى للجامعات لإجراء الاختبارات الإلكترونية فى القطاع الطبى بالجامعة مرحلة أولى.

شهدت الدكتورة بثينة كشك، رائد عام اتحاد الطلاب، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنصيب مجلس اتحاد الطلاب، ثم تلاه اجتماع، لإعتماد خطة، المجلس،كما شارك الطلاب فى وضع جدول امتحان صفوف النقل، والصف الثالث الاعدادى بحضور وفاء عبدالله ،مدير عام الشئون التنفيذية ،ووجيهة عياد الموجه العام، وحمود يونس مسئول اتحاد الطلاب بالمديرية.

أكدت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أنها ناقشت الخطة التى وضعها الطلاب الخاصة بالإتحاد والانشطة التى سيتم تنفيذها ،إضافة للندوات والمؤتمرات الخاصة بتوعية الطلاب.

وأضافت وكيل الوزارة ،أن الطلاب شاركوا فى وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، لصفوف النقل، والصف الثالث الإعدادي،بما يتناسب مع كل الطلاب،مؤكدة أن الطالب محمور العملية التعليمية، ولابد من الاستماع لأرائهم ،وأخذها فى الاعتبار، لإتخاذ قرارات مناسبة للعملية التعليمية.

 

 


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