حبس عاطل بتهمة قتل طالب جامعى فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بـ قتل طالب جامعى لمعاتبته على معاكسة شقيقته بالزاوية الحمراء، وكلفت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى إخطاراً من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعى 21 سنة، جثة هامته إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسد‪.‬

وانتقل رجال المباحث للمستشفى وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره عاطل بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما، لقيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجنى عليه تلميذه بالاعدادى 15 سنة ورميها بعبارات تخدش الحياء أثناء سيرها فى الشارع ‪ بدائرة القسم.

بناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.