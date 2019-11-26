عاكس شقيقته ورفض معاتبته.. عاطل يقتل طالب جامعى فى الزاوية الحمراء

أقدم عاطل على قتل طالب بسلاح أبيض، أثناء معاتبته على معاكسة شقيقته فى الزاوية الحمراء، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

كان قسم الزاوية الحمراء، تلقى إخطاراً من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعى 21 سنة، جثة هامته إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسد‪.‬

وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجنى عليه، اتهم جاره عاطل بالتعدى على نجله بالضرب، وإحداث إصابة به أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجنى عليه (تلميذه بالاعدادى 15 سنة)، أثناء سيرها فى الشارع ‪ بدائرة القسم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.