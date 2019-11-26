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تعرض الأمهات للعنف أثناء الحمل يجعل أطفالهن أكثر عرضة لانخفاض معدل الذكاء

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 09:00 م
تعرض الأمهات للعنف أثناء الحمل يجعل أطفالهن أكثر عرضة لانخفاض معدل الذكاء العنف المنزلى
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن أطفال النساء اللائي أبلغن عن عنف منزلي أثناء الحمل أو خلال السنوات الست الأولى من حياة الطفل أكثر عرضة بنسبة 50٪ تقريبًا للاصابة بانخفاض معدل الذكاء في سن الثامنة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون في الدراسة التي أجراها علماء الأوبئة في جامعة مانشستر أن الأطفال الذين لم تتعرض أمهاتهم للعنف المنزلي انخفض لديهم معدل ذكاء بمعدل 13% في عمر 8 سنوات.

وإذا تعرضت أمهاتهن للعنف البدني من شريكهن سواء أثناء الحمل أو خلال السنوات الست الأولى من حياة الطفل، يرتفع الرقم إلى 22.8٪.

وأظهر الفريق برئاسة الدكتورة "كاثرين أبيل" من جامعة مانشستر أن فرصة انخفاض معدل الذكاء ترتفع إلى 34.6 ٪ إذا تعرضت الأم للعنف المنزلي بشكل متكرر.

وهذا يعني أن الأطفال الذين لديهم أمهات يعانين بشكل متكرر من العنف المنزلي خلال فترة الحمل أو خلال السنوات الست الأولى من حياتهن يكونون أكثر عرضة لانخفاض معدل الذكاء ثلاثة أضعاف عند بلوغهم 8 سنوات من العمر.

وجدير بالذكر أنه يتم تعريف معدل الذكاء المنخفض عندما يكون أقل من 90 درجة، حيث يعتبر معدل الذكاء الطبيعي 100.

 

 


الحمل

العنف المنزلى

معدل الذكاء

ذكاء الأطفال

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