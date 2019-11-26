بومبيو: أمريكا تواصل العقوبات على الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان

رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان مضيفا أن الولايات المتحدة تلقت ما يقرب من 20 ألف رسالة من إيرانيين بخصوص هذه الانتهاكات.

وقال بومبيو للصحفيين "تلقينا حتى الآن قرابة 20 ألف رسالة وتسجيلات مصورة وصورا وإخطارات عن انتهاكات من قبل النظام... ونأمل في استمرار إرسالها (تلك المواد) لنا.. سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان".