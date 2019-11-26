انفوجراف.."مركز معلومات الوزراء" يسلط الضوء على زيادة ثقة المستهلك فى الاقتصاد

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على أسهم انخفاض معدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الإنفوجراف ، أن هناك زيادة ثقة من قبل المستهلك في الاقتصاد المصرى خلال الربع الثاني من عام 2019.

وكان المركز قد نشر وفقا لوكالة بلومبرج ، إن مصر أصبحت بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، مشيرة إلى سعر الفائدة اقترب من 8.5% متجاوزا نظيره في روسيا وتركيا وأوكرانيا، ومقتربا لعدد قليل من الأسواق الناشئة كالأرجنتين.



