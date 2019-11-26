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انفوجراف.."مركز معلومات الوزراء" يسلط الضوء على زيادة ثقة المستهلك فى الاقتصاد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:42 م
انفوجراف.."مركز معلومات الوزراء" يسلط الضوء على زيادة ثقة المستهلك فى الاقتصاد انفوجراف
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على أسهم انخفاض معدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الإنفوجراف ، أن هناك زيادة ثقة من قبل المستهلك في الاقتصاد المصرى خلال الربع الثاني من عام 2019.

وكان المركز قد نشر وفقا لوكالة بلومبرج ، إن مصر أصبحت بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، مشيرة إلى سعر الفائدة اقترب من 8.5% متجاوزا نظيره في روسيا وتركيا وأوكرانيا، ومقتربا لعدد قليل من الأسواق الناشئة كالأرجنتين.

انفوجراف
 

الاقتصاد المصرى

مجلس الوزراء

الحكومة

البطالة

اخبار مصر

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