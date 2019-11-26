سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا تعرب عن تضامنهما مع ضحايا الزلزال فى ألبانيا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:54 م
النمسا تعرب عن تضامنهما مع ضحايا الزلزال فى ألبانيا زلزال المانيا ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
أعربت المستشارة الفيدرالية النمساوية بريجيته بيرلاين عن حزنها العميق إزاء الأنباء المأساوية عن الدمار الذي خلفه الزلزال والذي ضرب ألبانيا اليوم الثلاثاء. 
 
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء النمساوي الكسندر وينترشتاين - في تصريح اليوم الثلاثاء - : "إن ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أعرب عن تضامن البلاد مع الضحايا والمصابين والمتضررين من زلزال ألبانيا".
 
وكان زلزال قوي قد ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية (تيرانا) صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع 14 شخصَا وإصابة 600 آخرين فضلًا عن انهيار العديد من المباني.
 
وذكرت وزارة الدفاع الألبانية أن سبع جثامين قد انتشلت من تحت الأنقاض في مدينة (دوريس) الساحلية على بعد 33 كيلومترًا غربي العاصمة، وعُثر على خمسة أشخاص متوفين في مبنى سكني انهار في بلدة (ثومان) شمال البلاد.
 

بريجيته بيرلاين

ألبانيا

الكسندر وينترشتاين

النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة