النمسا تعرب عن تضامنهما مع ضحايا الزلزال فى ألبانيا

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أعربت المستشارة الفيدرالية النمساوية بريجيته بيرلاين عن حزنها العميق إزاء الأنباء المأساوية عن الدمار الذي خلفه الزلزال والذي ضرب ألبانيا اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء النمساوي الكسندر وينترشتاين - في تصريح اليوم الثلاثاء - : "إن ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أعرب عن تضامن البلاد مع الضحايا والمصابين والمتضررين من زلزال ألبانيا".

وكان زلزال قوي قد ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية (تيرانا) صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع 14 شخصَا وإصابة 600 آخرين فضلًا عن انهيار العديد من المباني.

وذكرت وزارة الدفاع الألبانية أن سبع جثامين قد انتشلت من تحت الأنقاض في مدينة (دوريس) الساحلية على بعد 33 كيلومترًا غربي العاصمة، وعُثر على خمسة أشخاص متوفين في مبنى سكني انهار في بلدة (ثومان) شمال البلاد.