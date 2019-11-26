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الشرطة الهولندية تضبط شخصين يشتبه فى تخطيطهما لشن هجوم إرهابى

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:42 م
الشرطة الهولندية تضبط شخصين يشتبه فى تخطيطهما لشن هجوم إرهابى الشرطة الهولندية
ا ش ا

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 أعلن الادعاء العام في هولندا، اليوم الثلاثاء ، أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجوم إرهابي باستخدام سترات ناسفة وسيارة مفخخة واحدة أو أكثر.
 
وذكر البيان الصادر عن مكتب المدعي العام الوطني - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أنه تم إلقاء القبض أمس الاثنين على المشتبه بهما - اللذين يبلغان من العمر 20 عامًا و34 عامًا - من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، مضيفًا أن الرجلين يشتبه في تخطيطهما لشن هجوم قرب نهاية العام الحالي إلا أنه لم يتضح بعد الهدف المحدد.
 
وقال مدعو العموم إن الشرطة الهولندية التي اعتقلت الشخصين وقامت بتفتيش منزلهما لم تعثر على أي متفجرات أو أسلحة نارية، ولكنها عثرت على فأس وخنجر مخبئين فوق سقف أحد منزلي الرجلين الكائن في بلدة "زوترمير" التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شرقي مدينة "لاهاي".

الشرطة الهولندية

مكافحة الإرهاب

سترات ناسفة

زوترمير

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