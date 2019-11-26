السيطرة على حريق بمصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأحد مصانع المنطقة الصناعية الثانية، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بعدما دفعت بـ 7 سيارات إطفاء.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكى، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالمصنع بالمنطقة الصناعية الثانية، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.