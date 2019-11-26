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الرئيس السيسى يوجه بعلاج مسنة ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 03:53 م
الرئيس السيسى يوجه بعلاج مسنة ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم نقل السيدة فريال محمد للمستشفى
كتب مدحت وهبة

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فى استجابة إنسانية سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لحالة السيدة "فريال محمد " 65 عامًا، تم التوجيه بسرعة نقل الحالة لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.

وبناءً على توجيهات الرئيس تحرك فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعى للسيدة فريال محمد وتم نقلها لمستشفى دار الشفاء، ومتابعة حالتها الصحية وتوفير كل الاحتياجات الطبية للازم، وقيام الوزارة برفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث المناسب.

كانت السيدة فريال محمد، تعانى من أمراض السكر والقدم السكرى والضغط وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد مقرًا لها وتقوم ببيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط.

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