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أول فيديو يحكى قصة أنفاق قناة السويس بعد افتتاحها رسميا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 03:40 م
أول فيديو يحكى قصة أنفاق قناة السويس بعد افتتاحها رسميا انفاق قناة السويس
كتب أحمد حسن

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أعدت شركة المقاولون العرب أول فيديو يحكى قصة أول أنفاق لقناة السويس، والتى تم افتتاحها اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أنفاق قناة السويس، هى مجموعة من 5 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس، وتتضمن 2 نفق فى بورسعيد  ، و2 نفق  فى الإسماعيلية ، ونفق موازى لنفق الشهيد أحمد حمدى .

تتمثل أنفاق قناة السويس، فى نفقى الإسماعيلية وتصل إلى سيناء ذهابا وإيايا فى مدة زمنية تتراوح بين 15 و20 دقيقة، ونفقى بورسعيد ويربطان غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، فضلا عن نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، وكل هذه الأنفاق تمثل حلقة وصل جيدة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 


قناه السويس

انفاق قناه السويس

محافظه بورسعيد

شمال سيناء

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