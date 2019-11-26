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أول صور لأنفاق قناة السويس بعد افتتاحها رسميا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 03:22 م
أول صور لأنفاق قناة السويس بعد افتتاحها رسميا أنفاق قناة السويس -
كتب أحمد حسن

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ينشر "اليوم السابع" أول صور لأنفاق قناة السويس، وذلك بعد أن افتتحها رسميا الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أنفاق قناة السويس، هى مجموعة من 5 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس، وتتضمن 2 نفق فى بورسعيد  ، و2 نفق  فى الإسماعيلية ، ونفق موازى لنفق الشهيد أحمد حمدى .

وتتمثل أنفاق قناة السويس، فى نفقى الإسماعيلية وتصل إلى سيناء ذهابا وإيايا فى مدة زمنية تتراوح بين 15 و20 دقيقة، ونفقى بورسعيد ويربطان غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، فضلا عن نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، وكل هذه الأنفاق تمثل حلقة وصل جيدة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تعد من أكبر المستفيدين من تلك الأنفاق التى تزيد من الربط بين المنطقة ومدن القناة وسيناء، انتهت الدولة المصرية، من تنفيذ أنفاق بورسعيد الجديدة بأطوال تبلغ 4 كيلومترات، حيث تستهدف تلك الأنفاق تسهيل حركة وعبور الأفراد والتجارة من وسط العاصمة ومدن القناة إلى سيناء مباشرة، وقام بتنفيذ الأنفاق 6000 عامل ومهندس مصرى من كبرى شركات المقاولات المحلية، وهى «شركة المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات» تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والخبير العالمى المصرى المهندس هانى عازر، حيث تمر أنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 64 مترا من سطح القناة، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة فى أقل وقت ممكن.

المرور داخل أنفاق بورسعيد لا يستغرق سوى دقائق معدودة “من 5 إلى 10 دقائق” للوصول إلى أى مكان فى مدن القناة، فعلى سبيل المثال إذا كنت متجها من جنوب بورسعيد إلى شرق التفريعة، فأنت لا تحتاج سوى 15 دقيقة فقط لذلك بسرعة 40 كيلومترا فى الساعة بسيارتك.

ووفقا للبيانات الرسمية، تم ربط نفقى بورسعيد والبالغ طولهما 4 كيلومترات لكل نفق، بمجموعة من الممرات العرضية التى تستخدم لحالات الطوارئ، وتم الانتهاء من فتحات الخروج الجانبية للنفقين، بجانب اللوحات والأسهم الإرشادية للسيارات وأماكن الممرات وطفايات الحريق، كما تم الانتهاء من أجهزة الكشف والمراقبة، وتنفيذ كافة الأعمال الداخلية من تشطيبات للنفقين.

ويبلغ القطر الداخلى لكل نفق 11.4 مترا، بارتفاع 5.5 متر من سطح الأرض، كما يتضمن كل نفق 4 ممرات لحالات الطوارئ ويحتوى على 25 ألف قطعة خرسانية، والتى تعد المكون للدوائر داخل جسم النفق، حيث صممت تلك القطع فى مصنع الحلقات الخرسانية الذى تواجد داخل المشروع وقت الإنشاء.

ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة، بمعدل عبور 40 ألف سيارة فى اليوم للنفق الواحد، وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن المنطقة الاقتصادية أيضاً، إلى أنه تم الانتهاء من طريق فرعى خارج الأنفاق يربط الأنفاق الجديدة بمحور 30 يونيو، مؤكدة أن الأنفاق الجديدة أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لقربها من المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد الجديدة، حيث تبعد عنها 5 دقائق فقط.

كما تعد الأنفاق قريبة من المنطقة الصناعية الروسية أيضاً، ولا يفرق بينها وبين الأنفاق سوى دقائق معدودة على أصابع اليد الواحدة، وهو الحال ذاته والوقت نفسه بين نفقى بورسعيد وميناء شرق بورسعيد، والذى كانت الهيئة الاقتصادية قد أدخلت الخدمة أرصفة جديدة به بأطوال 5 كيلومترات، إذ يعد هذا الميناء، هو الميناء المحورى بالمنطقة الاقتصادية ومن أهم موانى البحر المتوسط.

 

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أحد أنفاق قناة السويس 

 

انفاق قناه السويس (1)
نقطة تفتيش بمدخل أحد الأنفاق 
 
انفاق قناه السويس (2)
إضاءة الأنفاق 
 
انفاق قناه السويس (3)
مدخل لأحد أنفاق قناة السويس
 
انفاق قناه السويس (4)
غرفة كهرباء تغذى أنفاق قناة السويس 
 
انفاق قناه السويس (5)
أحد الأنفاق
 
انفاق قناه السويس (6)
تخصيص مكان للنجدة بأحد الانفاق 
 
انفاق قناه السويس (7)
جانب من الأنفاق 

 

انفاق قناه السويس (8)
لوحات إرشادية على مدخل أحد الأنفاق
 
انفاق قناه السويس (9)
أنفاق 3 يوليو 
 
انفاق قناه السويس (10)
صورة توضح مداخل الأنفاق 
 

انفاق قناه السويس (11)

 

انفاق قناه السويس (12)
مدخل آخر لأحد الأنفاق
 
انفاق قناه السويس (13)
بوابة للتفتيش باحد الأنفاق 

انفاق قناه السويس

قناه السويس

المنطقه الاقتصاديه

مشروع قناه السويس

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Kamal Farahat

الوهاب يهب الملك لمن يشاء ، فالله الحمد ...

اللهم يارب السموات والارض نحمدك ونشكرك فتزيدنا خيرا كما وعدتنا ، فلك الحمد ولك الشكر ياوهاب .... إجعل مصرنا أمن وأمانا ...

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