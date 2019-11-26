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أوقاف الإسكندرية تنظم مجلس بردة البوصيري وندوة تثقيفية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:25 م
أوقاف الإسكندرية تنظم مجلس بردة البوصيري وندوة تثقيفية جانب من الندوة
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت مديرية أوقاف الأسكندرية ،بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف وتوجيهات الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، وإشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة اليوم نشاطاً دعوياً مكثفاً ،حيث عقد مجلس بردة الإمام البوصيرى فى مسجد الإمام البوصيرى بميدان المساجد فى الإسكندرية.

كما عقدت ندوة تثقيفية بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية اوقاف الإسكندرية وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الوزارات والمديريات التابعة لها وقد حاضر فى هذه الندوة الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية الاوقاف ،وقد دار الحديث فيها حول حوار الثقافات بين الشرق والغرب، مؤكدا على أهمية الحوار وانه لا بد منه لبناء شخصية واعية كما أكد على أهمية الثقافة والعلم ولابد منهما لتقدم الامم ورقى المجتمعات وبين أن المجتمع المسلم فى حاجة إلى المتخصصين فى كل المجالات لترقى بهم الأمة ويكون لها شأن بين الأمم.

 


الاسكندريه

اوقاف الاسكندريه

اخبار المحافظات

قوافل دعوية

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