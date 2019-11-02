سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 07:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الطاقة الروسى: حققنا 93% من أهداف اتفاق "أوبك+" فى خفض الإنتاج بأكتوبر

السبت، 02 نوفمبر 2019 04:30 م
وزير الطاقة الروسى: حققنا 93% من أهداف اتفاق "أوبك+" فى خفض الإنتاج بأكتوبر أوبك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن روسيا خفضت إنتاج النفط فى أكتوبر الماضى بمعدل 211 ألف برميل عن أكتوبر عام 2018 أى أنها أوفت بشروط اتفاقية "أوبك +" بنسبة 93% بينما كان الخفض فى نهاية الشهر أكثر من الحجم المتفق عليه 298 ألف برميل.

ذكرت ذلك وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية نقلا عن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك.

وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء في المنظمة الدولية، ضمن صفقة (أوبك +) في نهاية عام 2018، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط السارية منذ بداية 2017، ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018، منها 228 ألفا على عاتق روسيا وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.


وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

أوبك

النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

موجز 6 مساء.. الرئيس يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل فى مصر

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بهدف فى الدوري الانجليزي.. فيديو

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. صلاح وتريزيجيه أساسيان

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

مصر تتسلم شهادة خلوها من فيروس سي فى اجتماع جمعية "الصحة العالمية"

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

تعرف على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأوليمبى فى أمم أفريقيا

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

كيف احتفلت "كاتى بيرى" بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة 64 من أصدقائها فى مصر؟.. الفنانة العالمية تنقلت من سيوة إلى أسوان.. صديقها فاجأها بحفلة عشاء فاخر داخل معبد أدفو.. وأصدقاؤها دخنوا الشيشة وامتطوا الجمال

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

"قمة مصرية على أرض الإنجليز".. ليفربول يسعى لتأمين صدارة الدورى الإنجليزى أمام أستون فيلا.. فارق الـ6 نقاط هاجس يطارد الريدز.. محمد صلاح يبحث عن الضحية 22بالبريميرليج.. ولعنة تطارد "الفرعون" أمام كتيبة تريزيجيه

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

فيديو.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلم يتحول إلى واقع فى عهد السيسي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

القمر يقترب من زحل بسماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة