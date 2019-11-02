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وزير التنمية المحلية: توفير 140 ألف فدان بالمحافظات لإقامة 68 منطقة صناعية

السبت، 02 نوفمبر 2019 10:37 م
وزير التنمية المحلية: توفير 140 ألف فدان بالمحافظات لإقامة 68 منطقة صناعية انشاء منطقة استثمارية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات مستمرة من رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع المحافظات لمناقشة معوقات الصناعة والاستثمار داخل كل محافظة.
 
وقال الوزير فى تصريحات له، إنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء ثلاث مناطق صناعية في بعض المحافظات.
 
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم فتح العديد من المصانع بمحافظتي بني سويف والمنيا ، مضيفاً ان القطاع الصناعي يعد مرتكزاً مهما لتوفير فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن الوزارة أولت اهتماماً بقطاع الصناعة حيث قامت بالتنسق مع جهات الدولة المعنية ووفرت الاراضي المطلوبة لإقامة المناطق الصناعية بالمحافظات، حيث تم توفير 140 الف فدان بالمحافظات لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع المحافظات بخلاف 18 منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية .
 
وأشار  إلى أن وزارة التنمية المحلية لديها أكثر من 78 مركز حرفي لتدريب الأيدي العاملة بالمحافظات، و أن الكثير من المصانع الكبرى فتحت مدارس خاصة بها لتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها بما يعود بالنفع علي بيئة العمل، مشيرا إلى أن كل محافظة لديها وحدة خاصة بالاستثمار وذلك لتسهيل استخراج التراخيص لجذب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين بكل محافظة بالتنسيق والتواصل المستمر مع الوزارات المعنية بالحكومة.
 
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة من أجل سهولة عمليات التراخيص للمصانع الكبرى، كما أن الوزارة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات المصرية ، وذلك من خلال قروض برنامج " مشروعك " والذي وفر مئات الآلاف  من فرص العمل للشباب بكافة محافظات الجمهورية ، كما يوجد قروض يقدمها صندوق التنميه المحلية بفائدة بسيطة لدعم المشروعات الصغيرة مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم جميع المشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
 
كما أشار الوزير الي مبادرة شغلك جنب قريتك والتي تهدف الي تشغيل الشباب من مواطني القري في المجالات الصناعية والحرفية خاصة السيدات في ذات القري حيث تم توفير 384 قطعة أرض بالقري تتراوح ما بين 1200 الي 4200 متر ويتم التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف خلي فرص عمل مستدامة لمواطني القري للحد من الهجرة الداخلية وتنمية القدرات الإبداعية للشباب مع تقديم الدعم الفني لهم محلياً واقليميا ودولياً لتوفير 77 ألف فرصة عمل مستدامة .
 
وشدد الوزير علي اهتمام القيادة السياسية بعملية الإصلاح الإداري والتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي  تقوم بها الحكومة والوزارات المعنية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية إدراكاً بأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسئولية ، مشيراً إلى أن الوزارة توفير برامج ودورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين
 
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وفرت منح ودورات تدريبية بالخارج بالتنسيق والتعاون مع بعض الدول الصديقة والشقيقة بأوروبا وأسيا وبعض الدول العربية ومنها الكويت والهند والصين ، لافتاً أنه تم توفير 12 دورة تدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات في الصين و6 دورات أخري بالهند .
 
وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة تقوم بتطبيق الشفافية والنزاهة الكاملة فيما يخص اختيار العاملين والكوادر المحلية الجديدة بالمحافظات والوزارة حيث يتم اختبارهم في الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالاضافة الي مقابلات شخصية مع لجنة القيادات والتي تضم عدد من المحافظين السابقين والحاليين ، كما تم توفير اخبارات لهم في الاكاديمية الوطنية للتدريب قبل الاختيار النهائي لتلك الكوادر المحلية في المسابقات التي أعلنت عنها الوزارة سواء فيما يخص الكوادر في المحافظات أو الديوان العام للوزارة . 
وكشف الوزير عن وجود مراكز للتأهيل والتدريب في المحافظات والتي تم اعادة تشغيلها لتوفير برامج التدريب للشباب علي الصناعات الحرفية المختلفة التي تساعدهم علي الحصول علي فرص عمل.
 
وقال وزير التنمية المحلية، إن صناعة النسيج ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة ، خاصة في التكليفات المستمرة من السيد رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن ، لافتاً إلى وجود اجتماعات مستمرة بين وزارتي قطاع الاعمال والزراعة والجهات المتنية فيما يخص زراعة القطن ، وسيتم تحديث الآلات والمعدات المستخدمة في تلك الصناعة المهمة وتطوير المحالج وشراء بعض المعدات الجديدة .
 
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن قانون المحليات قدمته الحكومة الي مجلس النواب بعد إعداده ومناقشته في إطار الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وتوقع الوزير  بأن يقوم مجلس النواب بمناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالى، مؤكدا أن الوزارة تقوم بجهود مستمرة لتجهيز المحافظات للعمل بالقانون بعد إقراره ، كما تقوم بتوفير دورات تدريبية للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص قانون المحليات .
 
وأشار إلى الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لميكنة الخدمات المحلية فى المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات.
 
وقال انه تم الانتهاء من تطوير أكثر من 224 مركز تكنولوجي علي مستوي المحافظات وبنهاية 30 يونيو المقبل سيتم زيادة هذا العدد .
 
 

التنميه المحليه

المحليات

المناطق الصناعية

مركز التنميه المحليه

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