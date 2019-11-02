سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 09:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:38 ص
نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث رادار المرور - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عززت اﻹدارة العامة للمرور من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة وتحقيق الانضباط على امتداد الطريق.
 
كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات إرتياد الطرق.
 
 
 
 

حملات مرورية بالاقليمى

قرار مجلس الوزراء

حظر سير النقل

تخصيص رادارات بالاقليمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رادار المرور يضبط 1307 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الخميس، 31 أكتوبر 2019 08:49 ص

رادار المرور يضبط 1388 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 09:07 ص

رادار المرور يضبط 1327 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الأحد، 27 أكتوبر 2019 08:53 ص

رادار المرور يضبط 1208 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

السبت، 26 أكتوبر 2019 08:21 ص

رادار المرور يضبط 1223 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 09:19 ص

رادار المرور يضبط 1305 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الخميس، 24 أكتوبر 2019 09:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة