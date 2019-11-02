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نحت القوام بتقنية "النحت الأيونى" طفرة جديدة بقيادة الدكتور العالمى رامى العنانى

السبت، 02 نوفمبر 2019 04:00 م
نحت القوام بتقنية "النحت الأيونى" طفرة جديدة بقيادة الدكتور العالمى رامى العنانى الدكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل (طبيب المشاهير)
تقرير خاص

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من أكثر المشاكل التى تؤثر على جمال الجسم تراكم الدهون وترهل الجلد فى مناطق بالجسم مثل البطن والذراعين والأرداف وغيرها، والتى قد تحدث للمرأة وللرجل، ومع التطور التكنولوجى الهائل فى كل المجالات الطبية، أصبح بالإمكان نحت القوام والتخلص من الدهون الموضعية الزائدة، وشد ترهلات الجلد فى بعض الأماكن والتى تعطى مظهراً غير لائق.

الدكتور العالمى رامى العنانى استشارى جراحة التجميل، وأحد أهم جراحى التجميل فى مصر والعالم العربى والمدرب الوحيد للنحت الأيونى فى الوطن العربى وأفريقيا، وصاحب لقب (طبيب المشاهير) يوضح فى التقرير التالى أحدث الطرق فى القضاء على مشكلة السمنة الموضعية وزيادة الدهون وشد ترهلات الجلد فى أمكان محددة من الجسم التى قد تقابل المرأة والرجل وتؤثر سلباً على جمالهم ومظهرهم.

خطوات إجراء النحت الأيوني
خطوات إجراء النحت الأيوني

وكشف الدكتور رامى العنانى أن النحت الأيونى يعتبر من أحدث الطرق لنحت الجسم وهو ينقسم إلى جزئين:

1-  تقنيات نحت الدهون: والتى يستخدم بها موجات فوق صوتيه أو الموجات الاهتزازية حيث يتم تفتيت وسحب الخلايا الدهنية مع الحفاظ على النسيج الداخلي ودعامات الجلد.

2- تقنية الجى بلازما: حيث يتم شد الجلد وانكماشه وتقلص لحجم الدعامات الجلدية والأنسجة الضامة التي كانت تحيط بالدهون وتساعد على تحفيز الكولاجين  والذي بدوره يساعد على مرونة الجلد حيث يتم توجيه طاقة البلازما الباردة تحت الجلد لشد الترهلات على الفور، والحصول على قوام متناسق .

7معلومات هامة يجب أن تعرفها عن "النحت الايوني"
7معلومات هامة يجب أن تعرفها عن "النحت الايوني"

وفى السياق ذاته اوضح أن مفهوم النحت الأيوني عبارة عن استخدام تقنيات حديثة لإزالة الخلايا الدهنية الزائدة (السمنة الموضعية) مع الحفاظ على دعامات الجلد، ويتبع ذلك استخدام تقنيات جهاز الجي بلازما (J plasma) وهو جهاز متقدم للطاقة يجمع بين بلازما الهيليوم البارد وطاقة الـ RF  لعلاج التجاعيد والترهلات، مشيراً إلى أن تلك الطاقة الأيونية الباردة عند تطبيقها تحت الجلد تخلق تقلصاً فورياً للجلد ودعامات للجلد فيساعد على شده.

وأكد الدكتور رامي العناني أنه عادة يستخدم التخدير الموضعى أو الكلى عند إجراء هذه العملية والتى لا تستغرق إلا ساعات قليلة، وعند إجراء العملية تختفي جزء من الترهلات بشكل فوري وباقي النتيجة خلال الأسابيع الأولى بعد الجراحة، و تعتبر فترة نقاهة المريض قصيرة مقارنة بالجراحات الاخرى، وبعدها يعود المريض لممارسة عمله بشكل اسرع بكثير.

مشوار نجاح

يشار إلى إن الدكتور رامى العنانى جراح التجميل الدولى قد شارك في ورش التدريب بأمريكا على النحت الأيوني للجسم، بمشاركة جراح التجميل العالمي جاك زامورا والمخترع لهذه التقنيات، كما أنه حل ضيفاً على أشهر برامج التلفزيون العالمية الطبية The Doctors.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب التجميل وتنسيق القوام وشد الجلد يمكنك الاطلاع على صفحة مستشفى الدكتور رامي العناني عبر "فيس بوك":

www.facebook.com/DrRamyAlanany

أو عبر الأنستجرام:

www.instagram.com/drramyalanany

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/user/DrRamyAlanany

عنوان مركز الدكتور رامي العناني (سيمويا):

6 أبراج الشركة السعودية - شارع النزهة - أمام دار الدفاع الجوي - مصر الجديدة

للتواصل-رامي-العناني

 

الفريق-الطبي

الدكتور رامي العناني

النحت الأيوني

شد الترهلات

السمنة الموضعية

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